Глава МВС Німеччини закликала Apple та Google видалити Telegram з бази додатків

Глава МЗС Німеччини Ненсі Файзер закликала компанії Apple та Google видалити месенджер Telegram зі своєї бази додатків через його роль у поширенні екстремістських закликів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Файзер після зустрічі з земельними главами МВС у Берліні заявила, що доки компанії пропонують Telegram серед інших додатків, вони сприяють поширенню конспірологічних теорій та мови ненависті, а поширення закликів до вбивства взагалі не можна допускати.

Глава МВС федеральної землі Нижня Саксонія Боріс Пісторіус теж заявив, що компаніям-гігантам варто діяти згідно зі своєю політикою відповідності правилам, а Telegram зараз допомагає масштабно поширювати свої погляди тим, хто зневажає державні інституції, правим екстремістам і так званим рейхсбюргерам.

Telegram у Німеччині дедалі більше критикують за те, що там цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті і цей месенджер активно використовують коронаскептики, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів.

Особливого розголосу набуло відео з військовослужбовцем Бундесверу, який виступає категорично проти вакцинації і заявляє, що політиків за це їх "розірвуть на шматки і розкидають в полях". В одному з Телеграм-каналів закликали до вбивства прем’єра Саксонії Міхаеля Кречмера і прем’єрки землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Шлезвіг.

У Telegram не відреагували на офіційні скарги Німеччини щодо таких каналів.

Файзер раніше заявляла, що не виключає закриття доступу до Telegram, якщо сервіс обміну повідомленнями продовжить порушувати закони країни, але це розглядатимуть як "останню опцію".

У Німеччині хочуть спробувати вплинути на компанію за посередництва країн, де розміщуються сервервери Telegram.





