Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МВС Німеччини закликала Apple та Google видалити Telegram з бази додатків

Середа, 19 січня 2022, 20:58

Глава МЗС Німеччини Ненсі Файзер закликала компанії Apple та Google видалити месенджер Telegram зі своєї бази додатків через його роль у поширенні екстремістських закликів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Файзер після зустрічі з земельними главами МВС у Берліні заявила, що доки компанії пропонують Telegram серед інших додатків, вони сприяють поширенню конспірологічних теорій та мови ненависті, а поширення закликів до вбивства взагалі не можна допускати.

Глава МВС федеральної землі Нижня Саксонія Боріс Пісторіус теж заявив, що компаніям-гігантам варто діяти згідно зі своєю політикою відповідності правилам, а Telegram зараз допомагає масштабно поширювати свої погляди тим, хто зневажає державні інституції, правим екстремістам і так званим рейхсбюргерам. 

Telegram у Німеччині дедалі більше критикують за те, що там цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті і цей месенджер активно використовують коронаскептики, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів. 

Особливого розголосу набуло відео з військовослужбовцем Бундесверу, який виступає категорично проти вакцинації і заявляє, що політиків за це їх "розірвуть на шматки і розкидають в полях". В одному з Телеграм-каналів закликали до вбивства прем’єра Саксонії Міхаеля Кречмера і прем’єрки землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Шлезвіг. 

У Telegram не відреагували на офіційні скарги Німеччини щодо таких каналів. 

Файзер раніше заявляла, що не виключає закриття доступу до Telegram, якщо сервіс обміну повідомленнями продовжить порушувати закони країни, але це розглядатимуть як "останню опцію".

У Німеччині хочуть спробувати вплинути на компанію за посередництва країн, де розміщуються сервервери Telegram.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора.
19 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Більше безпеки, менше корупції: чому ЄС змінює свою думку щодо ядерної енергії

Найближчим часом ЄС може докорінно змінити свої підходи до ядерної енергетики. І це однозначно добра новина для України.
19 січня 2022 — Ольга Кошарна, для Європейської правди