На Мальте провели обыски у экс-премьера в рамках коррупционного расследования

В среду полиция Мальты провела обыск в доме бывшего премьер-министра Джозефа Муската в связи с подозрениями в коррупции.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

Телефоны Муската, его жены и дочери изъяли.

Расследование касается передачи управления тремя мальтийскими больницами. Times of Malta ранее сообщали, что Мускат якобы получил 60 тысяч евро от швейцарской компании Accutor AG, которой было передано управление от мальтийской Vitals Global Healthcare в 2018 году.

Мускат утверждает, что ему платили за консультационные услуги, которые были оказаны после отставки с должности премьера, и эта работа не была связана с Мальтой или больницами, а платеж подтверждается документами и с него уплатили налоги.

Джозеф Мускат ушел в отставку в январе 2020 года под нарастающим давлением общества в связи с убийством журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции.

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