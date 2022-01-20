На Мальті провели обшуки в експрем’єра у рамках корупційного розслідування

У середу поліція Мальти провела обшук у помешканні колишнього прем’єр-міністра Джозефа Муската у зв’язку з підозрами у корупції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Телефони Муската, його дружини та дочки вилучили.

Розслідування стосується передачі управління трьома мальтійськими лікарнями. Times of Malta раніше повідомляли, що Мускат нібито отримав 60 тисяч євро від швейцарської компанії Accutor AG, якій передали управління від мальтійської Vitals Global Healthcare у 2018 році.

Мускат стверджує, що йому платили за консультаційні послуги, які здійснювалися після відставки з посади прем’єра, і ця робота не була пов’язана з Мальтою чи лікарнею, платіж підтверджується документами і з нього сплатили податки.

Джозеф Мускат пішов у відставку у січні 2020 під наростаючим тиском суспільства у зв’язку із вбивством журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.

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