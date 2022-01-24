Посольство Эстонии не планирует эвакуацию из Украины

Эстония не будет эвакуировать сотрудников посольства в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал эстонский посол в Украине Каймо Кууск в комментарии Delfi.

По словам Кууска, в столице Украины спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", — сказал посол.

Он добавил, что все-таки политическая повестка влияет на людей, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать. "Это и есть цель Москвы", — сказал Кууск.

"Если у тебя возле границы больше, чем 100 000 солдат, то ты должен быть готов к активным военным действиям, именно к активным, потому что война идет уже восемь лет", — отметил посол.

Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.