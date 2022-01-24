Посольство Естонії не планує евакуацію з України

Естонія не евакуюватиме співробітників посольства у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав естонський посол в Україні Каймо Кууск у коментарі Delfi.

За словами Кууска, у столиці України спокійно, немає жодної паніки через можливу атаку з боку Росії.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день", - сказав посол.

Він додав, що все-таки політичний порядок денний впливає на людей, проте президент Володимир Зеленський наголосив, що не потрібно дозволяти себе залякувати. "Це і є мета Москви", - сказав Кууск.

"Якщо в тебе біля кордону більше, ніж 100 000 солдатів, то ти маєш бути готовим до активних військових дій, саме до активних, тому що війна триває вже вісім років", - зазначив посол.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

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