Стрельба в Гейдельберге: мужчина ранил нескольких человек в университете и застрелился
В Германии мужчина открыл стрельбу в лекционном зале Гейдельбергского университета и ранил нескольких человек.
Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".
Полиция сообщила, что стрельба произошла около 13:50. Мужчина начал стрелять, ранил несколько человек, а затем застрелился. Точное количество пострадавших неизвестно.
"Преступник-одиночка ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам преступник мертв", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.— Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022
Der Täter selbst ist tot.
Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl
Место преступления, где в основном расположены факультеты естественных наук и часть университетской больницы Гейдельбергского университета, было оцеплено на обширной территории.
Полиция со спецназом все еще находится на месте и продолжает поиск в этом районе, хотя считает, что других причастных нет.
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