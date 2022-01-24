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Стрельба в Гейдельберге: мужчина ранил нескольких человек в университете и застрелился

Понедельник, 24 января 2022, 15:29

В Германии мужчина открыл стрельбу в лекционном зале Гейдельбергского университета и ранил нескольких человек.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Полиция сообщила, что стрельба произошла около 13:50. Мужчина начал стрелять, ранил несколько человек, а затем застрелился. Точное количество пострадавших неизвестно.

"Преступник-одиночка ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам преступник мертв", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Место преступления, где в основном расположены факультеты естественных наук и часть университетской больницы Гейдельбергского университета, было оцеплено на обширной территории.

Полиция со спецназом все еще находится на месте и продолжает поиск в этом районе, хотя считает, что других причастных нет.

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