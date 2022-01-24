Стрілянина у Гейдельберзі: чоловік поранив кількох людей в університеті і застрелився

У Німеччині чоловік відкрив стрілянину в лекційному залі Гейдельберзького університету і поранив кількох людей.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Поліція повідомила, що стрілянина сталася близько 13:50. Чоловік почав стріляти, поранив кількох людей, а потім застрелився. Точна кількість постраждалих невідома.

"Злочинець-одинак ​​поранив кількох людей у ​​лекційному залі з довгоствольної зброї. Сам злочинець мертвий", - йдеться у заяві поліції у Twitter.

#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Місце злочину, де в основному розташовані факультети природничих наук та частини університетської лікарні Гейдельберзького університету, було оточене на великій території.

Поліція зі спецназом все ще перебуває на місці та продовжує пошуки в цьому районі, хоча вважає, що інших причетних немає.

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