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Президент Кипра отказался предоставлять госслужащим роскошные автомобили в круглосуточное использование

Понедельник, 24 января 2022, 17:27

Президент Кипра на фоне возмущения общественности отказался от планов предоставить государственным служащим в бесплатное круглосуточное пользование роскошные автомобили.

Об этом в понедельник заявил представитель кипрского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Президент Никос Анастасиадис поручил министерству финансов отменить решение после того, как учел опасения, что государственные служащие могут выйти за рамки своих официальных обязанностей и использовать транспортные средства для таких целей, как семейные поездки или шопинг.

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Решение о предоставлении транспортных средств в пользование чиновникам было принято после соглашения с профсоюзными деятелями о постепенном восстановлении привилегии, урезанной из-за затягивания бюджетных поясов после финансового кризиса 2013 года.

Это решение вызвало возмущение генерального аудитора Одиссеаса Михаэлидиса, заявившего, что считает скандальным использование государственными служащими "государственного лимузина для семейных поездок".

"Если мы хотим иметь здоровую государственную службу и здоровое государство, необходимо бороться с мышлением, согласно которому государственные служащие - это бремя для граждан, а не их слуги", - отметил Михаэлидес.

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