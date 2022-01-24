Президент Кіпру відмовився надавати держслужбовцям розкішні авто у цілодобове використання

Президент Кіпру на тлі хвилі обурення громадськості відмовився від планів надати державним службовцям у безкоштовне цілодобове користування розкішні автомобілі.

Про це у понеділок заявив представник кіпрського уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Президент Нікос Анастасіадіс доручив міністерству фінансів скасувати рішення після того, як взяв до уваги побоювання, що державні службовці можуть вийти за рамки своїх офіційних обов’язків та використовувати транспортні засоби для таких цілей як сімейні екскурсії чи шопінг.

Рішення про надання транспортних засобів у користування чиновникам було ухвалене після угоди з профспілковими діячами про поступове відновлення привілею, який був урізаний через затягування бюджетних поясів після фінансової кризи 2013 року.

Це рішення викликало обурення генерального аудитора Одіссеаса Міхаелідіса, який заявив, що вважає скандальним використання державними службовцями "державного лімузина для сімейних поїздок".

"Якщо ми хочемо мати здорову державну службу та здорову державу, необхідно пристрасно боротися з мисленням, згідно з яким державний службовець є тягарем для громадян, а не їхнім слугою", - зазначив Міхаелідес.

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