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У берегов Крита село на мель и раскололось пополам грузовое судно

Вторник, 25 января 2022, 13:56

Грузовое судно под флагом Коморских островов село на мель у северо-западного побережья Крита во вторник утром и раскололось пополам от ударов волн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Корабль раскололся после того, как все 10 членов экипажа были эвакуированы офицерами береговой охраны, спасателями-добровольцами и экипажами еще двух кораблей, которые отреагировали на сигнал бедствия капитана.

Как сообщается, двое из 10 членов экипажа были доставлены в больницу с серьезными симптомами гипотермии.

Корабль Manassa Rose направлялся в Ливию после того, как отправился из Турции во время одной из сильнейших метелей, поразивших этот район за последние десятилетия, когда он сел на мель в устье залива Киссамос.

Сообщается, что судно перевозило груз металла.

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