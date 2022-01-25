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Біля берегів Криту сів на мілину і розколовся навпіл вантажний корабель

Вівторок, 25 січня 2022, 13:56

Вантажне судно під прапором Коморських островів сіло на мілину на північно-західному узбережжі Криту у вівторок вранці і розкололося навпіл від ударів хвиль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Корабель розколовся після того, як усі 10 членів його екіпажу були евакуйовані офіцерами берегової охорони, рятувальниками-добровольцями та екіпажами ще двох кораблів, які відреагували на сигнал лиха капітана.

Як повідомляється, двоє з 10 членів екіпажу були доставлені до лікарні з серйозними симптомами гіпотермії.

Корабель Manassa Rose прямував до Лівії після того, як вирушив з Туреччини під час однієї з найсильніших хуртовин, які вразили цей район за останні десятиліття, коли він сів на мілину в гирлі затоки Кіссамос.

Повідомляється, що корабель перевозив вантаж металу.

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