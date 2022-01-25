Норвегия упраздняет карантин для всех путешественников

В среду норвежское правительство отменило свои правила карантина из-за Covid-19 для всех прибывших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Со среды, 26 января, прибывающие в Норвегию путешественники больше не будут обязаны проходить карантин, независимо от их статуса вакцинации или наличия у них действительного сертификата Covid-19.

Согласно действующим правилам, только путешественники, полностью вакцинированные и имеющие признанный сертификат Covid-19, могут пропускать карантин после въезда в Норвегию.

Это означало, что полностью вакцинированные путешественники без ковид-сертификата, признанного норвежскими властями, должны были пройти 10-дневный карантинный период, который можно сократить после тестирования на третий день изоляции, в случае прибытия из зоны, требующей карантина.

Невакцинированные путешественники могут пропускать карантин по новым правилам.

Это правило станет стимулом для путешественников из-за пределов Европейской экономической зоны (страны ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), поскольку прибытие из страны, не входящей в ЕЭЗ, за исключением Британии, автоматически влечет за собой карантин в случае отсутствия ковид-сертификата.