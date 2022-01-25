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Норвегія скасовує карантин для всіх мандрівників

Вівторок, 25 січня 2022, 16:54

У середу норвезький уряд скасував свої правила карантину для всіх прибулих через Covid-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

З середи, 26 січня, мандрівники, які прибувають до Норвегії, більше не будуть зобов’язані проходити карантин, незалежно від їхнього статусу вакцинації або наявності у них дійсного сертифіката Covid-19.

Згідно з чинними правилами, лише ті мандрівники, які повністю вакциновані та мають визнаний сертифікат Covid-19, можуть пропускати карантин після в’їзду в Норвегію.

Це означало, що повністю вакциновані мандрівники без ковід-сертифіката, визнаного норвезькою владою, повинні були пройти 10-денний карантинний період, який можна було скоротити після тестування на третій день ізоляції, у разі прибуття із зони, яка вимагає карантину.

Невакциновані мандрівники також можуть пропускати карантин за новими правилами.

Це правило стане стимулом для мандрівників з-за меж Європейської економічної зони (країни ЄС плюс Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія), оскільки прибуття з країни, що не входить до ЄЕЗ, за винятком Британії, автоматично спричиняє карантин у разі відсутності ковід-сертифіката.

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Норвегія

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