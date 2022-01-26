Байден пригрозил Путину персональными санкциями в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Guardian.

Редкая угроза санкций появилась, когда НАТО перевел свои силы в режим ожидания и усилил Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями в ответ на наращивание войск России у границы с Украиной.

Байден сказал, что если Россия атакует, это будет "самое большое вторжение со времен Второй мировой войны" и оно "изменит мир". Президент заявил, что рассмотрит возможность введения прямых санкций против Путина в дополнение к целому ряду разрабатываемых мер.

"Да. Я бы рассмотрел это", – ответил Байден, когда его спросили о возможных санкциях против Путина.

Высокопоставленный американский чиновник также изложил экономические санкции "с массовыми последствиями", выходящие за рамки предыдущих мер, введенных в 2014 году после вторжения России в украинский Крым.

Россия отрицает планы нападения и утверждает, что причиной кризиса являются действия НАТО и США. Москва требует гарантий безопасности от Запада, включая обещание НАТО никогда не принимать Украину в свои ряды.

Усилия урегулировать напряженность по дипломатическому пути продолжаются, ожидается, что в среду в Париже встретятся официальные лица Франции, Германии, России и Украины.

Угроза санкций против Путина появилась в то время, когда США помогают подготовиться к перенаправлению поставок природного газа со всего мира в Европу в случае, если поток из России будет сокращен, чтобы притупить мощное экономическое оружие Путина.

Во вторник американские чиновники заявили, что они вели переговоры с мировыми поставщиками и уверены, что Европа не пострадает от внезапной потери энергии для отопления среди зимы.