Новые санкции против РФ могут угрожать энергетической безопасности Ирландии – глава МИД

Угроза санкций, которые могут быть введены против РФ из-за эскалации ситуации в Украине, представляет риск для энергетической безопасности Ирландии.

Об этом заявил министр иностранных дел Саймон Ковени, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Ковени заявил коллегам на заседании Кабинета министров, что поставки российского угля на электростанцию ​​Moneypoint рискуют столкнуться с последствиями кризиса, если будут санкции.

Кроме того, министрам сообщили, что санкции за любые военные действия могут повлиять на такие компании, как глиноземный комбинат Aughinish Alumina в городе Лимерик, принадлежащий российской компании "Русал", в отношении которой США ввели санкции в 2018 году.

Есть также опасения, что части глобальных сетевых финансовых услуг и секторов лизинга могут попасть под санкции.

Ковени также сказал, что Европа может столкнуться с первой за многие десятилетия сухопутной войной.

"Это может привести к огромным человеческим жертвам и, конечно, чрезвычайным потрясениям на всем европейском континенте", - сказал Ковени, выступив за дальнейший диалог, чтобы попытаться разрядить напряженность.

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