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Нові санкції проти РФ можуть загрожувати енергетичній безпеці Ірландії - глава МЗС

Середа, 26 січня 2022, 12:43

Загроза санкцій, які можуть бути запроваджені проти РФ через ескалацію ситуації в Україні, є ризиком для енергетичної безпеки Ірландії.

Про це заявив міністр закордонних справ Саймон Ковені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Ковені заявив колегам на засіданні Кабінету міністрів, що постачання російського вугілля на електростанцію Moneypoint ризикує зіткнутися з наслідками кризи, якщо будуть санкції.

Крім того, міністрам повідомили, що санкції за будь-які військові дії можуть вплинути на такі компанії, як глиноземний комбінат Aughinish Alumina у місті Лімерік, що належить російській компанії "Русал", щодо якої США запровадили санкції у 2018 році.

Є також побоювання, що частини глобальних мережевих фінансових послуг та секторів лізингу літаків можуть потрапити під санкції.

Ковені також сказав, що Європа може зіткнутися з першою за багато десятиліть сухопутною війною.

"Це може призвести до величезних людських жертв і, звичайно, надзвичайних потрясінь на всьому європейському континенті", - сказав Ковені, виступивши за подальший діалог, щоб спробувати розрядити напруженість.

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Ірландія

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