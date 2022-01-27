В Германии создали компанию для управления своим участком "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG основала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая будет управлять немецким участком газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает "Европейская правда".

"Как независимый оператор системы передачи новая компания будет владеть и эксплуатировать 54-километровый участок газопровода "Северный поток-2" в немецких территориальных водах и береговые полосы в Любмине в соответствии с Законом Германии об энергетической промышленности (EnWG)", - говорится в заявлении.

В ноябре 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии объявило, что создание дочерней компании является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетической промышленности.

Дочерняя компания будет базироваться в городе Шверин.

Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

Как известно, в ноябре 2021 года немецкое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода до создания дочерней компании.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге - Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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