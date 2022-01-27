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Польша начала строить стену на границе с Беларусью

Четверг, 27 января 2022, 17:42

Польша приступила к строительству стены стоимостью $394 млн на своей восточной границе, чтобы остановить поток мигрантов с территории Беларуси.

Как отмечает агентство АР, в четверг журналистам разрешили увидеть работы на охраняемой территории, сообщает "Европейская правда".

Металлическая стена высотой 5,5 метра, увенчанная колючей проволокой, должна протянуться более чем на 180 километров вдоль сухопутной части границы с Беларусью.

Над строительством забора, начиная с четырех разных локаций, круглосуточно будут работать две строительные компании. Он должен быть завершен в июне и будет стоить около 1,6 миллиарда злотых (394 миллиона долларов).

Давление со стороны тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки на находящуюся в лесах границу Польши и Литвы с Беларусью началось летом, что привело к столкновениям с польскими пограничниками.

Польша закрыла границу с Беларусью колючей проволокой и увеличила количество пограничников.

ЕС заявляет, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации блока в ответ на санкции Запада в отношении Минска.

По меньшей мере 12 мигрантов погибли в болотах и ​​лесах пограничной зоны, когда условия ухудшились из-за минусовых зимних температур.

Ранее в Польше показали, как будет выглядеть постоянное ограждение на границе с Беларусью

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Польша Беларусь

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