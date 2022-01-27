Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю 

Польща розпочала будівництво стіни вартістю $394 млн на своєму східному кордоні, щоб зупинити потік мігрантів з території Білорусі.

Як зазначає агентство АР, у четвер журналістам дозволили побачити роботи на території, що охороняється, повідомляє "Європейська правда".

Металева стіна висотою 5,5 метра, увінчана колючим дротом, має простягатися на понад 180 кілометрів вздовж сухопутної частини кордону з Білоруссю.

Над парканом, починаючи з чотирьох різних локацій, цілодобово працюватимуть дві будівельні компанії. Він має бути завершений у червні і коштуватиме приблизно 1,6 мільярда злотих (394 мільйони доларів).

Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на лісистий кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками.

Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.

ЄС заявляє, що авторитарний лідер Білорусі Александр Лукашенко використовує мігрантів для дестабілізації блоку у відповідь на санкції Заходу щодо Мінська.

Щонайменше 12 мігрантів загинули у болотах та лісах прикордонної зони, де умови погіршилися через мінусові зимові температури.

Раніше у Польщі показали, як буде виглядати постійний паркан на кордоні з Білоруссю

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