Греция ослабит коронавирусные ограничения

Греция снова позволит музыку в ресторанах и барах и продлит их рабочее время в качестве ослабления ограничений, введенных в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы решили ослабить ограничения, принимая во внимание ход пандемии с точки зрения уменьшения количества случаев за последние недели", – заявил министр здравоохранения Танос Плеврис.

Он сказал, что, несмотря на постоянное давление на систему здравоохранения, уровень госпитализации и выписки, а также меньшую продолжительность и менее тяжелое течение болезни для варианта "Омикрон" по сравнению с "Дельтой" позволили властям ослабить ограничения.

Ограничения по количеству людей останутся в силе для спортивных мероприятий, а двойная маска обязательна в супермаркетах и ​​транспорте.

Греция в прошлом месяце ввела ограничение времени работы баров, ночных клубов и ресторанов, в них запретили музыку.

В четверг в Греции сообщили о 19 712 новых случаях. Количество заражений уменьшилось после рекордного уровня около 50 000 в начале января.