Греція послабить коронавірусні обмеження

Греція знову дозволить музику в ресторанах і барах і продовжить їх робочий час в якості послаблення обмежень, запроваджених минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми вирішили послабити обмеження, беручи до уваги перебіг пандемії з точки зору зменшення кількості випадків за останні тижні", – заявив міністр охорони здоров’я Танос Плевріс.

Він сказав, що, незважаючи на постійний тиск на систему охорони здоров’я, рівень госпіталізації та виписки, а також менша тривалість та менш тяжкий перебіг хвороби для варіанту "Омікрон" порівняно з "Дельтою" дозволили владі послабити обмеження.

Обмеження щодо кількості людей залишаться в силі для спортивних заходів, а подвійна маска є обов’язковою в супермаркетах та транспорті.

Греція минулого місяця запровадила обмеження часу роботи барів, нічних клубів та ресторанів, у них також заборонили музику.

У четвер у Греції повідомили про 19 712 нових випадків. Кількість заражень зменшилася після рекордного рівня близько 50 000 на початку січня.