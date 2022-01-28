Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Греции инициировали вотум недоверия правительству из-за его реагирования на снегопады

Пятница, 28 января 2022, 15:48

В пятницу греческие законодатели начинают трехдневные дебаты по вотуму недоверия, инициированного главной оппозиционной партией против правительства из-за недовольства его действиями в ответ на сильный снежный шторм в начале недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Предложение, внесенное левой оппозиционной партией СИРИЗА, вряд ли будет принято, поскольку правящая консервативная партия "Новая демократия" имеет комфортное большинство в 157 мест в парламенте, состоящее из 300 депутатов. Для принятия предложения требуется абсолютное большинство. Дебаты начинаются в пятницу днем, а голосование ожидается в воскресенье вечером.

В понедельник шторм принес обильные снегопады в Афины и несколько других районов Греции, снег выпал даже на островах Эгейского моря.

В столице Греции была привлечена армия, чтобы помочь тысячам водителей, попавших в ловушку на платной дороге, соединяющей Афины с главным аэропортом страны. Многие были вынуждены провести ночь в своих автомобилях при низкой температуре после того, как грузовики перекрыли дорогу, в то время как другие часами были зажаты на главном афинском проспекте.

Несколько районов Афин остались без света на несколько дней после того, как деревья упали на линии электропередачи.

В среду премьер-министр Кириакос Мицотакис принес народу "личные и искренние извинения", но обвинил частную компанию, управляющую платной дорогой, в том, что она не была готова к погодным условиям и неправильно отреагировала на шторм.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция

Статьи

Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь

В ближайшие дни просербское и пророссийское правительство Черногории должно уйти в отставку. Но будет ли легкой победа над "друзьями Путина"? (укр.)
28 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда