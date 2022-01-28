В Греции инициировали вотум недоверия правительству из-за его реагирования на снегопады

В пятницу греческие законодатели начинают трехдневные дебаты по вотуму недоверия, инициированного главной оппозиционной партией против правительства из-за недовольства его действиями в ответ на сильный снежный шторм в начале недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Предложение, внесенное левой оппозиционной партией СИРИЗА, вряд ли будет принято, поскольку правящая консервативная партия "Новая демократия" имеет комфортное большинство в 157 мест в парламенте, состоящее из 300 депутатов. Для принятия предложения требуется абсолютное большинство. Дебаты начинаются в пятницу днем, а голосование ожидается в воскресенье вечером.

В понедельник шторм принес обильные снегопады в Афины и несколько других районов Греции, снег выпал даже на островах Эгейского моря.

В столице Греции была привлечена армия, чтобы помочь тысячам водителей, попавших в ловушку на платной дороге, соединяющей Афины с главным аэропортом страны. Многие были вынуждены провести ночь в своих автомобилях при низкой температуре после того, как грузовики перекрыли дорогу, в то время как другие часами были зажаты на главном афинском проспекте.

Несколько районов Афин остались без света на несколько дней после того, как деревья упали на линии электропередачи.

В среду премьер-министр Кириакос Мицотакис принес народу "личные и искренние извинения", но обвинил частную компанию, управляющую платной дорогой, в том, что она не была готова к погодным условиям и неправильно отреагировала на шторм.

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