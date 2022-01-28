У Греції ініціювали вотум недовіри уряду через його реагування на снігопади

У п'ятницю грецькі законодавці розпочинають триденні дебати щодо вотуму недовіри, ініційованого головною опозиційною партією проти уряду через невдоволення його діями у відповідь на сильний сніговий шторм на початку тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пропозиція, внесена лівою опозиційною партією СІРИЗА, навряд чи буде ухвалена, оскільки правляча консервативна партія "Нова демократія" має комфортну більшість у 157 місць у парламенті, що складається з 300 депутатів. Для ухвалення пропозиції потрібна абсолютна більшість. Дебати розпочинаються в п’ятницю вдень, а голосування очікується в неділю ввечері.

У понеділок шторм приніс велику кількість снігу на Афіни та кілька інших районів Греції, сніг випав навіть на островах Егейського моря.

У столиці Греції було залучено армію, щоб допомогти тисячам водіїв, які потрапили в пастку на платній дорозі, що з’єднує Афіни з головним аеропортом країни. Багато з них були змушені провести ніч у своїх автомобілях при низькій температурі після того, як вантажівки перекрили дорогу, в той час як інші годинами були затиснуті на головному афінському проспекті.

Кілька районів Афін залишилися без світла на кілька днів після того, як дерева впали на лінії електропередачі.

У середу прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс приніс народу "особисті та щирі вибачення", але звинуватив приватну компанію, яка керує платною дорогою, у тому, що вона не була готова до погодних умов і неправильно відреагувала на шторм.

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