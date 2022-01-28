Украина и Канада анонсировали переговоры о расширении Соглашения о ЗСТ

Первый вице-премьер Украины - министр экономики Юлия Свириденко и министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг анонсировали проведение переговоров по модернизации Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между Канадой и Украиной (CUFTA).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Министерства экономики.

"В ходе предстоящих переговоров по модернизации CUFTA Канада и Украина обсудят возможность расширения сотрудничества во многих аспектах. В частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды", – говорится в сообщении.

"Стороны намерены обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса", - добавили в министерстве.

Как отмечается, по результатам 2021 года объем экспорта украинских товаров вырос почти вдвое – с 81,3 до 160,1 миллиона долларов США.

"CUFTA позволила экспортерам обеих стран использовать больше возможностей, улучшила условия доступа к рынкам и создала более предсказуемую и прозрачную торговую среду" - отметили в министерстве.

Напомним, Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года.

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