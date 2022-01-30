КНДР осуществила запуск ракеты вероятно наибольшей дальности за последние 5 лет

В Южной Корее и Японии сообщили об очередном запуске Северной Кореей ракеты, которая в этот раз, вероятно, была самой мощной из всех, испытываемых после 2017 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

По оценкам военных Японии и Южной Кореи, ракета достигла максимальной высоты 2000 км и преодолела расстояние в 800 км, прежде чем упала в море.

Эти характеристики позволяют предполагать, что последний раз перед этим ракеты столь большой дальности КНДР тестировала в 2017 году.

По словам министра обороны Японии Нобуо Киши, ракета явно имеет наибольшую дальность с тех пор, как КНДР запустила свою Hwasong-15 в ноябре 2017 года.

За 2022 это был уже седьмой тестовый запуск, последние перед этим состоялись в четверг.

Частота испытаний может свидетельствовать о намерениях Пхеньяна давить на администрацию Байдена в вопросе ядерных переговоров.

Президент Южной Кореи в связи с запуском созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и сказал, что это могла быть баллистическая ракета средней дальности, и КНДР, вероятно, отступила от приостановки испытаний баллистических ракет большей дальности. В апреле 2018 года Ким Чен Ын заявил, что ядерные испытания и тестовые запуски ракет средней и межконтинентальной дальности больше не необходимы ввиду продолжающихся переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

В Командовании США Тихоокеанского региона осудили запуск и призвали КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий.

Северная Корея не запускала межконтинентальные баллистические ракеты или ядерное оружие с 2017 года, но приступила к испытанию ряда ракет меньшей дальности после того, как переговоры о денуклеаризации остановились после неудачного саммита с Соединенными Штатами в 2019 году.

Серия последних испытаний привела к продвижению Соединенными Штатами новых санкций ООН.

Совет Безопасности ООН запрещает Северной Корее совершать какие-либо запуски с использованием баллистических технологий, но не крылатых ракет. Китай и Россия недавно призвали упразднить запрет на экспорт Пхеньяна, в том числе морепродуктов и текстиля, а также повысить ограничения на импорт рафинированной нефти.