КНДР здійснила запуск ракети ймовірно найбільшої дальності за останні 5 років
У Південній Кореї та Японії повідомили про черговий запуск Північною Кореєю ракети, яка цього разу ймовірно найпотужніша з 2017 року.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.
За оцінками військових Японії та Південної Кореї, ракета досягла максимальної висоти 2000 км і пролетіла загалом 800 км, перш ніж впала у море.
Ці характеристики дозволяють припускати, що останній раз перед цим ракети такої великої дальності КНДР тестувала у 2017 році.
За словами міністра оборони Японії Нобуо Кіші, ракета явно має найбільшу дальність з того часу, коли КНДР запустила свою Hwasong-15 у листопаді 2017 року.
За 2022 рік це був вже сьомий тестовий запуск, останні перед цим відбулись у четвер.
Частота випробувань може свідчити про наміри Пхеньяна тиснути на адміністрацію Байдена щодо ядерних перемовин.
Президент Південної Кореї у зв’язку із запуском скликав термінове засідання Ради нацбезпеки та сказав, що це могла бути балістична ракета середньої дальності, і КНДР ймовірно відступила від призупинення випробувань балістичних ракет більшої дальності.
У квітні 2018 року Кім Чен Ин заявив, що ядерні випробування і тестові запуски ракет середньої і міжконтинентальної дальності більш не є необхідними з огляду на триваючі перемовини з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.
У Командуванні США Тихоокеанського регіону засудили запуск та закликали КНДР утриматися від подальших дестабілізуючих дій.
Північна Корея не запускала міжконтинентальні балістичні ракети чи ядерну зброю з 2017 року, але розпочала випробування низки ракет меншої дальності після того, як переговори про денуклеаризацію зупинилися після невдалого саміту зі Сполученими Штатами в 2019 році.
Серія останніх випробувань призвела до просування Сполученими Штатами нових санкцій ООН.
Рада Безпеки ООН забороняє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій, але не крилатих ракет. Китай і Росія нещодавно закликали скасувати заборону на експорт Пхеньяна, зокрема морепродуктів і текстилю, а також підвищити обмеження на імпорт рафінованої нафти.