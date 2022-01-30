КНДР здійснила запуск ракети ймовірно найбільшої дальності за останні 5 років

У Південній Кореї та Японії повідомили про черговий запуск Північною Кореєю ракети, яка цього разу ймовірно найпотужніша з 2017 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

За оцінками військових Японії та Південної Кореї, ракета досягла максимальної висоти 2000 км і пролетіла загалом 800 км, перш ніж впала у море.

Ці характеристики дозволяють припускати, що останній раз перед цим ракети такої великої дальності КНДР тестувала у 2017 році.

За словами міністра оборони Японії Нобуо Кіші, ракета явно має найбільшу дальність з того часу, коли КНДР запустила свою Hwasong-15 у листопаді 2017 року.

За 2022 рік це був вже сьомий тестовий запуск, останні перед цим відбулись у четвер.

Частота випробувань може свідчити про наміри Пхеньяна тиснути на адміністрацію Байдена щодо ядерних перемовин.

Президент Південної Кореї у зв’язку із запуском скликав термінове засідання Ради нацбезпеки та сказав, що це могла бути балістична ракета середньої дальності, і КНДР ймовірно відступила від призупинення випробувань балістичних ракет більшої дальності.

У квітні 2018 року Кім Чен Ин заявив, що ядерні випробування і тестові запуски ракет середньої і міжконтинентальної дальності більш не є необхідними з огляду на триваючі перемовини з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

У Командуванні США Тихоокеанського регіону засудили запуск та закликали КНДР утриматися від подальших дестабілізуючих дій.

Північна Корея не запускала міжконтинентальні балістичні ракети чи ядерну зброю з 2017 року, але розпочала випробування низки ракет меншої дальності після того, як переговори про денуклеаризацію зупинилися після невдалого саміту зі Сполученими Штатами в 2019 році.

Серія останніх випробувань призвела до просування Сполученими Штатами нових санкцій ООН.

Рада Безпеки ООН забороняє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій, але не крилатих ракет. Китай і Росія нещодавно закликали скасувати заборону на експорт Пхеньяна, зокрема морепродуктів і текстилю, а також підвищити обмеження на імпорт рафінованої нафти.