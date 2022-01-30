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В Украину прибыла министр обороны Канады

Воскресенье, 30 января 2022, 14:33

В Украину с двухдневным визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в украинском Минобороны 30 января.

В программе визита, среди прочих - её встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым; другие детали пока не сообщают.

Напомним, ранее на этой неделе Канада решила продлить свою учебную миссию UNIFIER в Украине еще на три года до конца марта 2025 года и увеличить её состав. На эту цель и другую поддержку Украины выделяют 340 млн. долларов.

Среди прочего, Украине планируют предоставить нелетальное оборудование - средства защиты для военнослужащих, металлодетекторы, приборы ночного видения, тактические аптечки и технику для ведения наблюдения.

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Канада

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