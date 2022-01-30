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До України прибула міністерка оборони Канади

Неділя, 30 січня 2022, 14:33

До України з дводенним візитом прибула міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в українському Міноборони 30 січня.

У програмі візиту, серед інших, передбачається її зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим; інших деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше цього тижня Канада вирішила продовжити свою навчальну місію UNIFIER в Україні ще на три роки, до кінця березня 2025 року, та збільшити її склад. На цю мету та іншу підтримку України виділяють 340 млн доларів. 

Серед іншого, Україні планують надати нелетальне обладнання - засоби захисту для військовослужбовців, металодетектори, прилади нічного бачення, тактичні аптечки і техніку для ведення спостереження. 

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Канада

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