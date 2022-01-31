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В НАТО ответили на обвинения в нагнетании паники из-за вторжения РФ

Понедельник, 31 января 2022, 20:10

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что было бы безответственно не реагировать на военное наращивание России у границ Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время разговора с Washington Post.

"Было бы безответственно, если бы мы не реагировали на продолжительное военное наращивание, которое длится в течение многих недель. Если бы НАТО вообще на это не реагировало – тогда бы нас критиковали за пассивность" - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос об обвинениях украинского президента Владимира Зеленского в нагнетании паники.

"Мы описываем факты, но также мы посылаем сигнал России воздержаться от использования этих сил", - добавил он.

По его словам, НАТО и союзники консультируются с Украиной на разных уровнях и приводят пути выхода, предоставляя России возможность сесть за стол переговоров.

"Для НАТО не ответить на самое большое военное наращивание в Европе со времен Второй мировой войны было бы невозможно, поскольку это наращивание сопровождается прямыми угрозами союзникам НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, в пятницу 28 января президент Владимир Зеленский на брифинге для иностранных СМИ призвал мировых лидеров и журналистов "не нагнетать панику" по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

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