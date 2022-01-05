МИД Польши отреагировал на высылку своего дипломата из Беларуси

В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси в связи с решением Минска выслать польского консула из Бреста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Белорусские власти утверждают, что польский консул в Бресте хотел помочь избежать ответственности поляку, подозреваемому в Беларуси в совершении ДТП, в котором погибли два человека. Речь идет о попытке облегчить этому человеку выезд из Белоруссии.

По неофициальным данным СМИ, консул купила мужчине билет на поезд в Польшу, предварительно посоветовавшись с белорусами. В конце концов, поляка арестовали на границе.

Министерство иностранных дел Польши ожидает разъяснения этого вопроса. В ближайшее время из Польши должен быть выдворен один из белорусских дипломатов, работающих в консульстве на востоке страны.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина уже сообщил, что поверенного в делах Беларуси в связи с этим делом вызвали в министерство. "Министерство иностранных дел подтверждает факт вызова временного поверенного в деле о выдворении польского консула. На данном этапе принимаются меры по проверке предоставленной информации и выяснению ситуации", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, МИД Беларуси объявил о высылке польского консула из Бреста.