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МЗС Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Білорусі

Середа, 5 січня 2022, 19:34

До МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі у зв’язку з рішенням Мінська вислати польського консула з Бреста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Білоруська влада стверджує, що польська консул у Бресті хотіла допомогти уникнути відповідальності поляковi, підозрюваному в Білорусі у скоєнні ДТП, у якій загинули двоє людей. Йдеться про спробу полегшити цій людині виїзд з Білорусі.

За неофіційними даними ЗМІ, консул купила чоловікові квиток на поїзд до Польщі, попередньо порадившись з білорусами. Зрештою поляка заарештували на кордоні.

Міністерство закордонних справ Польщі чекає на роз'яснення цього питання. Найближчим часом із Польщі має бути видворений один із білоруських дипломатів, які працюють у консульстві на сході країни.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна вже повідомив, що повіреного у справах Білорусі у зв'язку з цією справою викликали до міністерства. "Міністерство закордонних справ підтверджує факт виклику тимчасового повіреного у справі про видворення польського консула. На даному етапі вживаються заходи щодо перевірки наданої інформації та з'ясування ситуації", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, МЗС Білорусі оголосило про висилку польського консула з Бреста.

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Польща Білорусь

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