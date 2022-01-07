"Бесответственные заявления" - Польша отзывает посла в Чехии сразу после назначения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил начать процесс увольнения посла в Чехии.

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на заявление представителя польского правительства Петра Мюллера, причиной увольнения стали "крайне безответственные заявления по поводу шахты в Туруве".

"Каждый польский дипломат обязан заботиться о польских интересах", добавил правительственный представитель. Стоит отметить, что Мирослав Ясинский официально вступил в должность посла Польши в Праге только в декабре прошлого года.

Причиной скандала стало интервью польскому послу Deutsche Welle. В нем дипломат заявил, что в споре Польши и Чехии по руднику Турув "отсутствует сочувствие и желание к диалогу – особенно с польской стороны".

"В конце концов, подобные вещи происходили в Бельхате и Конине, и никто из них не устроил скандал", - сказал посол, имея в виду другие польские шахты. На вопрос редактора интервью о том, что когда люди вокруг Белхатова высыхают колодец, просят компенсацию и получают ее, польский дипломат ответил: "То же касается и окрестностей Турува с польской стороны. Вопрос в том, почему этого не должно применяться людям, которые живут в километре-две от шахты, но по ту сторону границы".

В то же время Ясинский выразил убеждение, что спор между Варшавой и Прагой по Турову будет решен полюбовно. "Я не допускаю ни одного другого варианта", – добавил он.

Напомним, Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может выполнять это решение.

Чехия в июне подала заявление, в котором требовала, чтобы Варшава ежедневно платила пеню в размере 5 млн евро в бюджет ЕС за игнорирование решения суда. Со своей стороны, Польша подала заявление об отмене решения.

20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тыс. евро за продолжение добычи на шахте вопреки судебному решению.

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