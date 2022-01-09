Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Британии число умерших от COVID-19 превысило 150 тысяч

Воскресенье, 9 января 2022, 13:40

С начала пандемии в Великобритании зафиксировано более 150 тысяч смертей от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Sky News.

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 313 смертей в связи с коронавирусом. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии достигло 150 057.

Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом

По последним данным правительства, также зарегистрировано еще 146 390 случаев COVID-19, в результате чего общее количество инфекций с начала пандемии составляет более 14 млн 300 тысяч.

Комментируя число смертей от COVID-19, что превысило 150 тысяч, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус "нанес ужасные потери нашей стране".

Он призвал людей пройти вакцинацию.

"Наш выход из этой пандемии состоит в том, чтобы каждый получил ревакцинацию или первую или вторую дозу, если они еще этого не сделали", - заявил глава британского правительства.

4 января Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам... (укр.)
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Эти события почти наверняка сделают власть Казахстана более пророссийской или даже контролируемой Москвой. Но и это не все... (укр)
8 января 2022 — Европейская правда

Помощь силой: какие последствия будет иметь ввод войск России в Казахстан

Почему протесты в Казахстане произошли именно сейчас, кто ими руководил и какие последствия они будут иметь, в том числе для Украины? (укр.)
7 января 2022 — Юрий Пойта, для Европейской правды