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В Британії число померлих від COVID-19 перевищило 150 тисяч 

Неділя, 9 січня 2022, 13:40

З початку пандемії у Великій Британії зафіксовано понад 150 тисяч смертей від COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Sky News.

За останню добу в країні зареєстрували ще 313 смертей у зв’язку з коронавірусом. Таким чином загальна кількість смертей від початку пандемії досягала 150 057.

Британія вперше зареєструвала понад 200 тисяч заражень коронавірусом

За останніми даними уряду, також зареєстровано ще 146 390 випадків COVID-19, в результаті чого загальна кількість інфекцій з початку пандемії становить понад 14 млн 300 тисяч.

Коментуючи число смертей від COVID-19, що перевищило 150 тисяч, прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що вірус "завдав жахливих втрат нашій країні".

Він закликав людей пройти вакцинацію.

"Наш вихід із цієї пандемії полягає в тому, щоб кожен отримав ревакцинацію або першу чи другу дозу, якщо вони цього ще не зробили", - заявив глава британського уряду.

4 січня Британія вперше зареєструвала понад 200 тисяч заражень коронавірусом.

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