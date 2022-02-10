В Белом доме говорят, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины - СМИ

Белый дом заявляет, что не планирует массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

"Это многофункциональные силы, подготовленные и оснащенные для различных миссий для сдерживания агрессии и успокоения союзников по НАТО", - сказал чиновник Белого дома, когда его спросили о сообщениях о планировании эвакуации с участием американских военных на восточном фланге НАТО.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию и планируем ряд чрезвычайных ситуаций, как мы всегда делаем, но, чтобы было понятно, мы не планируем массовую эвакуацию американских граждан из Украины", – добавил чиновник.

В то же время он напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о том, что американцам в Украине было бы разумно покинуть страну.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев. Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.

Администрация Байдена неоднократно поощряла американских граждан в Украине использовать коммерческие рейсы для выезда, поскольку растет угроза российского военного вторжения.

Госдепартамент советует американским гражданам не ездить в Украину из-за активности российских военных и высокого уровня случаев COVID-19. В конце прошлого месяца он приказал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну.