США погодили план допомоги американцям, що виїздитимуть з України у разі вторгнення РФ - WSJ

За інформацією американського Wall Street Journal, США погодили план допомоги американцям в Україні з евакуацією на випадок масштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі видання від 9 лютого.

За їхньою інформацією, Білий дім затвердив запропонований Пентагоном план про те, що американські військові у Польщі будуть допомагати співгромадянам, які будуть втікати з України у випадку російського вторгнення. Таке завдання покладають на військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу, яких нещодавно почали перекидати до Польщі.

На випадок такого сценарію передбачається, що вони не будуть вивозити американців безпосередньо з України. Громадянам США потрібно буде дістатися до Польщі самостійно, але вже за межею польського кордону для них підготують пункти прийому і допомагатимуть з подальшою евакуацією.

За оцінками співрозмовників видання, в Україні зараз перебувають близько 30 тисяч громадян США.

На плани евакуації в контексті нинішньої російської загрози впливає свіжа пам’ять про те, як хаотично відбувалася евакуація з Кабула в кінці серпня 2021 року і наскільки неготовими виявились західні союзники до стрімкого розвитку подій. Частина військових, які брали участь в евакуації з Афганістану, зараз залучені для підготовки потенційної евакуації з України.

"То був дуже хаотичний відступ. Ми не хочемо такого ж тепер в Україні", - сказав один зі співрозмовників.

Інші співрозмовники зауважили, що підготовка плану щодо України - просто захід обережності, а ситуація в Афганістані все ж суттєво відрізнялася і там були інакші виклики, ніж можуть виникнути у випадку України.

Зокрема, зазначили вони, українська влада й армія навряд чи "впадуть" за лічені дні так, як це сталося в Афганістані, і спротив триватиме тривалий час.

Речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу теж наголосила, що "дуже важливо розрізняти ці дві країни" і що це "зовсім інша ситуація".

У Держдепі не стали коментувати інформацію про підготовку плану, але вказали на оприлюднені рекомендації для американців в Україні виїжджати додому.

Співрозмовники видання зауважили, що у випадку України евакуація американців до того, як Росія почала якісь дії, було б сигналом для Путіна, що у Вашингтоні вважають вторгнення неминучим і це може підірвати дипломатичні зусилля для відвернення війни. Водночас, є побоювання, що якщо РФ все ж наважиться на вторгнення, американці застрягнуть в країні.

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей заклик і після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ.