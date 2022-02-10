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В Армении заявили о нейтрализации иностранной шпионской сети, 19 задержанных

Четверг, 10 февраля 2022, 10:05

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) заявила о раскрытии иностранной шпионской сети на территории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал News.am.

Как отмечается, в результате предпринятых СНБ мер получены доказательства создания в Армении шпионской сети иностранными спецслужбами и ведения вредоносной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности.

В эту шпионскую сеть были включены люди, служащие в Вооруженных силах Армении.

В обмен на вознаграждение, этим лицам предлагалось сотрудничать с иностранными спецслужбами и предоставлять им информацию, касающуюся армянских военных.

В эту шпионскую сеть входили около двух десятков граждан Армении.

В ходе расследования соответствующего уголовного дела по подозрению в государственной измене было задержано 19 человек, некоторые из них признались в совершении преступления.

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Армения

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