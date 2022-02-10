У Вірменії заявили про нейтралізацію іноземної шпигунської мережі, 19 затриманих
Служба національної безпеки Вірменії (СНБ) заявила про розкриття іноземної шпигунської мережі на території країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал News.am.
Як зазначається, у результаті заходів, вжитих СНБ, отримано докази створення у Вірменії шпигунської мережі іноземними спецслужбами та ведення шкідливої діяльності на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та зовнішній безпеці.
До цієї шпигунської мережі були включені люди, які служать у Збройних силах Вірменії.
В обмін на винагороду цим особам пропонувалося співпрацювати з іноземними спецслужбами та надавати їм інформацію, що стосується вірменських військових.
До цієї шпигунської мережі входили близько двох десятків громадян Вірменії.
Під час розслідування відповідної кримінальної справи за підозрою у державній зраді було затримано 19 осіб, деякі з них зізналися у скоєнні злочину.
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