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У Вірменії заявили про нейтралізацію іноземної шпигунської мережі, 19 затриманих

Четвер, 10 лютого 2022, 10:05

Служба національної безпеки Вірменії (СНБ) заявила про розкриття іноземної шпигунської мережі на території країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал News.am.

Як зазначається, у результаті заходів, вжитих СНБ, отримано докази створення у Вірменії шпигунської мережі іноземними спецслужбами та ведення шкідливої діяльності на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та зовнішній безпеці.

До цієї шпигунської мережі були включені люди, які служать у Збройних силах Вірменії.

В обмін на винагороду цим особам пропонувалося співпрацювати з іноземними спецслужбами та надавати їм інформацію, що стосується вірменських військових.

До цієї шпигунської мережі входили близько двох десятків громадян Вірменії.

Під час розслідування відповідної кримінальної справи за підозрою у державній зраді було затримано 19 осіб, деякі з них зізналися у скоєнні злочину.

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Вірменія

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