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Штайнмайера избрали президентом Германии на второй срок

Воскресенье, 13 февраля 2022, 16:05

Немецкий парламент избрал Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Получив 1045 из общего количества поданных 1425 действительных голосов, 66-летний Штайнмайер получил абсолютное большинство в первом туре голосования.

Он согласился с таким результатом.

"Я благодарю тех, кто отдал мне свой голос, за доверие, которое они ко мне проявили, и прошу доверия тех, кто не отдал мне свой голос", — сказал Штайнмайер после переизбрания.

 "Кто борется за демократию, я на их стороне. Кто бы ни нападал на них, тот будет иметь меня оппонентом" - добавил он.

Соперниками Штайнмайера на воскресных выборах были: Герхард Траберт, врач и кандидат от левых; физик Стефани Гебауэр, кандидат от консервативной партии "Свободные избиратели", и Макс Отте, экономист и член ХДС, однако, баллотировавшиеся от правопопулистской AfD.

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Германия

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