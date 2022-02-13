Штайнмаєра обрали президентом Німеччини на другий термін

Німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Отримавши 1045 із загальної кількості поданих 1425 дійсних голосів, 66-річний Штайнмаєр здобув абсолютну більшість у першому турі голосування.

Він погодився з таким результатом.

"Я дякую тим, хто віддав мені свій голос, за довіру, яку вони мені виявили, і прошу довіри тих, хто не віддав мені свій голос", — сказав Штайнмаєр після переобрання.

"Хто бореться за демократію, я на їхньому боці. Хто б не нападав на них, той матиме мене за опонента" - додав він.

Суперниками Штайнмаєра на недільних виборах були: Герхард Траберт, лікар і кандидат від лівих; фізик Стефані Гебауер, кандидат від консервативної партії "Вільні виборці", і Макс Отте, економіст і член ХДС, який, однак, балотувалися від правопопулістської AfD.

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