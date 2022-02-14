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Зеленский в разговоре с Байденом пригласил его в Украину и поднял вопрос о гарантиях безопасности

Понедельник, 14 февраля 2022, 07:57

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор на фоне опасений, что Россия готовит новую агрессию против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В коммюнике Белого дома отмечают, что Байден заверил Зеленского в том, что США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент Байден отметил, что США быстро и решительно отреагируют вместе с союзниками и партнерами на любую дальнейшую агрессию России против Украины. Лидеры согласились на важности продолжать дипломатическую работу и сдерживание в ответ на наращивание Россией войск рядом с украинскими границами", - отмечают в тексте.

В сообщении украинской стороны говорится, что президенты обменялись информацией, её оценками и обсудили пути деэскалации.

Владимир Зеленский заверил, что Украина понимает текущие риски и готова к "любому развитию ситуации". Он отметил, что страна чувствует поддержку США и других партнеров, и рассчитывает, что это поможет предотвратить распространение панических настроений.

Зеленский отметил важность "предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране", заметив, что без безопасности Украины невозможна безопасность Европы. "Мы готовы обсуждать их в разных форматах", – отметил он.

Владимир Зеленский также пригласил Байдена приехать в Украину в ближайшие дни.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - отметил он.

Отмечается, что президенты говорили о санкциях в случае эскалации агрессии Россией и повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Напомним, вечером 12 февраля состоялся разговор Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. 

13 февраля стало известно, что США из соображений безопасности перемещают своё посольство из Киева во Львов. 

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Российский кризис Зеленский Байден

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