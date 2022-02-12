В Белом доме рассказали о содержании разговора Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина о последствиях для России при вторжении в Украину

Об этом говорится в сообщении Белого дома для печати по итогам разговора, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Байден четко сообщил, что в случае, если Россия прибегнет к дальнейшему вторжению в Украину, США вместе с союзниками и партнерами продемонстрирует решительный ответ, который нанесет России быстрые и серьезные потери", - заявила пресс-служба президента США.

Байден также предупредил о последствиях для России, не связанных с действиями США, а тех, которые напрямую исходят из потенциальной агрессии России. По его словам, новое нападение РФ "приведет к "значительным человеческим страданиям, которые ухудшат положение России".

Официальное сообщение подчеркивает, что США хотели бы отдать предпочтение дипломатическому решению, но "равным образом готовы к другим сценариям".

Также в отдельном твите Белый дом сообщил о призыве Байдена к Путину выбрать "деэскалацию и дипломатию".

Как известно, внеплановые телефонные переговоры президентов США и РФ состоялись в субботу 12 февраля из-за обострения безопасности вблизи украинской границы. По данным источника CNN, они продолжались 1 час и 2 минуты.

11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за риска стремительного ухудшения ситуации, вслед за США призыв к своим гражданам выезжать из Украины опубликовали ряд других стран.

Представительство ЕС в Украине разрешило по желанию уехать из страны и работать дистанционно части своих сотрудников. Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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