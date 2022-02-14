Переизбранный президент Германии призвал Путина "снять удавку с шеи Украины"

Переизбранный президентом Германии на второй срок Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи после голосования призвал президента Владимира Путина "развязать удавку на шее Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" по тексту речи, приведенному RND.

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российские войска на границах с Украиной "невозможно неправильно понять".

"Мы среди военного конфликта, в Восточной Европе идет война. За это ответственна Россия", - подчеркнул он, очевидно имея в виду российскую агрессию на востоке Украины.

"Развертывание российских войск невозможно понять неправильно – это угроза для Украины… Но ее народ имеет право жить без страха и угроз, имеет право на самоопределение и суверенитет. Ни одна страна в мире не имеет права разрушать их, и мы дадим решительный ответ каждому, кто попробует это сделать", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что Европа за десять лет мира отвыкла от мысли, что война возможна снова. "Но в эти дни мы снова учим то, что должны знать: мир нельзя считать чем-то таким, что будет сохраняться само собой. Над этим нужно снова и снова работать, и когда нужно - четко, со сдерживанием и решительностью. Все это необходимо сейчас", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент ФРГ добавил, что ситуация сейчас вызывает опасения у всех стран на восточном фланге НАТО и заверил их в поддержке Германии.

"Вы можете рассчитывать на нас. Германия - член НАТО и ЕС. Без них немцы не жили бы сейчас в единстве и свободе. Давайте не забывать об этом. Мы преданы Альянсу - без двусмысленностей", - подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, 13 февраля немецкий парламент избрал Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй срок. Получив 1045 из общего количества поданных 1425 действительных голосов, 66-летний Штайнмайер получил абсолютное большинство в первом туре голосования.

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