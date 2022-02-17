Группа европейских политиков и интеллектуалов просят Макрона открыть двери в ЕС для Украины

Ряд европейских политиков, интеллектуалов, журналистов обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону ускорить процесс членства Украины в ЕС.

Текст обращения обнародовал портал Desk Russie, сообщает "Европейская правда".

Авторы письма отмечают, что угрозы, нависшие над безопасностью и целостностью Украины и Европы в целом, беспрецедентны со времен окончания Второй мировой войны.

Они напоминают, что ряд стран ЕС уже приняли смелые решения и согласились предоставить Украине гражданское и военное оборудование. Также Европейский союз вместе с США и другими членами НАТО составляет список новых санкций, чтобы попытаться предотвратить новое вторжение Российской Федерации. Однако, по мнению авторов обращения, этого может быть недостаточно для обеспечения стабильности Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"По этим причинам мы обращаемся к вам, в частности в вашем качестве президента страны, председательствующей в Совете Европейского Союза, в надежде, что вы будете продвигать среди других глав государств и правительств инициативу, которая бы заставила Европейский Союз стать настоящим стратегическим игроком в этом кризисе. Поскольку в 2015 году Европейский Союз признал "европейские стремления Украины" и приветствовал "ее европейский выбор", пора дать Киеву реальную перспективу интеграции, немедленно начав переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз с целью полной интеграции в течение десяти лет" - говорится в обращении.

По мнению авторов обращения, даже если нынешний кризис не перерастет в открытый конфликт, Украина и дальше будет оставаться объектом дестабилизационных операций.

"Точный и обязательный график реформ, влекущий процесс вступления, станет весомым стимулом для укрепления демократии и верховенства права в этой стране и, таким образом, будет серьезным противоядием для любых будущих попыток дестабилизации" - говорится в обращении.

Среди подписавшихся под письмом вице-президент Европарламента и экс-министр обороны Литвы Раса Юкневичене, член Европарламента и экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский, экс-президент Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-депутат Европарламента Ребекка Хармс и другие.