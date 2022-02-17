Група європейських політиків та інтелектуалів просять Макрона відкрити двері до ЄС для України

Низка європейських політиків, інтелектуалів, журналістів звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона прискорити процес членства України в ЄС.

Текст звернення оприлюднив портал Desk Russie, повідомляє "Європейська правда".

Автори листа наголошують, що загрози, які нависли над безпекою та цілісністю України і Європи в цілому, є безпрецедентними з часів закінчення Другої світової війни.

Вони нагадують, що низка країн ЄС вже прийняли сміливі рішення і погодилися надати Україні цивільне та військове обладнання. Також Європейський союз разом із США та іншими членами НАТО складає список нових санкцій, щоб спробувати запобігти новому вторгненню Російської Федерації. Однак, на думку авторів зверненя, цього може бути недостатньо для забезпечення стабільності України в коротко- та середньостроковій перспективі.

"З цих причин ми звертаємося до вас, зокрема у вашій якості президента країни, яка головує в Раді Європейського Союзу, в надії, що ви просуватимете серед інших глав держав і урядів ініціативу, яка б змусила Європейський Союз стати справжнім стратегічним гравцем у цій кризі. Оскільки у 2015 році Європейський Союз визнав "європейські прагнення України" та привітав "її європейський вибір", настав час дати Києву реальну перспективу інтеграції, негайно розпочавши переговори про вступ України до Європейського Союзу з метою повної інтеграції протягом десяти років" - йдеться у зверненні.

На думку авторів звернення, навіть якщо нинішня криза не переросте у відкритий конфлікт, Україна й надалі залишатиметься об’єктом дестабілізаційних операцій.

"Точний і обов’язковий графік реформ, які тягне за собою процес вступу, стане вагомим стимулом для зміцнення демократії та верховенства права в цій країні і, таким чином, буде серйозною протиотрутою для будь-яких майбутніх спроб дестабілізації" - йдеться у зверненні.

Серед підписантів листа віцепрезидент Європарламенту і екс-міністр оборони Литви Раса Юкневічене, член Європарламенту і ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, екс-президент Литви Вітаутас Ландсбергіс, ексдепутатка Європарламенту Ребекка Хармс та інші.

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