Глава Минобороны Британии: Россия продолжала наращивание войск последние 48 часов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что о Россию будут судить по ее действиям, а не заявлениям, поскольку наращивание войск продолжается.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

"Мы видели противоположность некоторым утверждениям. Мы видели увеличение численности войск за последние 48 часов на 7000 человек…Думаю, мы поверим им на слово, но о России мы будем судить по их действиям, и на данный момент наращивание войск продолжается", - сказал Уоллес.

Министр добавил, что НАТО един и "смертельно серьезно относится к тому, как мы будем противостоять угрозе, исходящей от России и, возможно, нашей безопасности".

Выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, он сказал, что для России становится "трагически нормальным" использовать "злонамеренные действия и угрозы, чтобы попытаться добиться своего", и Европа должна отреагировать на это.

"Это настоящий вызов стабильности Европы", — добавляет Уоллес.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.