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НАТО об обстрелах на Донбассе: РФ может пытаться создать повод для нападения на Украину

Четверг, 17 февраля 2022, 14:43

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил, отвечая на вопрос об  обстрелах в Донбассе.

"Мы озабочены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в намерениях России" - сказал Столтенберг.

Генсек повторил, что Альянс "пока не видит значительного отвода" сил России.

"Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ Украины. Это будет важный первый шаг к мирному политическому решению проблемы", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской.

Оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

По предварительным данным, два гражданских лица получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Военные эксперты отмечали, что Россия, которая 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины, может использовать в качестве формального повода для открытого нападения на украинские территории провокацию на временно оккупированной территории Донбасса.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что данные последних часов вызывают беспокойство, и вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера.

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Украина-НАТО Российский кризис Донбасс и ОРДЛО

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