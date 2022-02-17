НАТО об обстрелах на Донбассе: РФ может пытаться создать повод для нападения на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил, отвечая на вопрос об обстрелах в Донбассе.

"Мы озабочены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в намерениях России" - сказал Столтенберг.

Генсек повторил, что Альянс "пока не видит значительного отвода" сил России.

"Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ Украины. Это будет важный первый шаг к мирному политическому решению проблемы", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской.

Оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

По предварительным данным, два гражданских лица получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Военные эксперты отмечали, что Россия, которая 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины, может использовать в качестве формального повода для открытого нападения на украинские территории провокацию на временно оккупированной территории Донбасса.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что данные последних часов вызывают беспокойство, и вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера.