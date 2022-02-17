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Словакия передаст Украине системы разминирования и медицинские материалы на 1,7 млн евро

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Четверг, 17 февраля 2022, 15:02

Словакия предоставит Украине две системы разминирования Božena 5 и медицинские материалы на сумму 1,7 миллиона евро.

Такое решение приняло словацкое правительство на заседании 16 февраля, ответив на украинский призыв о помощи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slovak Spectator.

Словакия предпримет все необходимые шаги, чтобы помочь украинским гражданам очистить от мин "большие поля на территории Украины", заявил министр обороны Словакии Ярослав Над.

 

Система разминирования Božena 5

Минобороны Словакии обеспечит доставку в Украину систем Božena 5 и медицинских материалов в рамках гуманитарной помощи. Доставка осуществляется непосредственно соответствующему получателю гуманитарной помощи или через механизмы доставки гуманитарной помощи, созданные в Европейском Союзе или НАТО.

Премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что вместе с европейскими партнерами они прилагают все усилия для деэскалации конфликта в Украине, для достижения соглашения и мирного урегулирования.

"Мы все понимаем, что любой конфликт будет катастрофичен для всех сторон", - сказал он.

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