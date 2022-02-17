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Словаччина передасть Україні системи розмінування і медичні матеріали на 1,7 млн євро

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Четвер, 17 лютого 2022, 15:02

Словаччина надасть Україні дві системи розмінування Božena 5 та медичні матеріали на суму 1,7 мільйона євро.

Таке рішення ухвалив словацький уряд на засіданні 16 лютого, відповівши на український заклик про допомогу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slovak Spectator.

Словаччина зробить усі необхідні кроки, щоб допомогти українським громадянам очистити від мін "великі поля на території України", заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

 
Система розмінування Božena 5

Міноборони Словаччини забезпечить доставку в Україну систем Božena 5 та медичних матеріалів у рамках гуманітарної допомоги. Доставка буде здійснюватися або безпосередньо відповідному одержувачу гуманітарної допомоги, або через механізми доставки гуманітарної допомоги, створені в Європейському Союзі або НАТО.

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Прем'єр-міністр Едуард Хегер заявив, що разом із європейськими партнерами вони докладають усіх зусиль для деескалації конфлікту в Україні, для досягнення угоди та мирного врегулювання.

"Ми всі розуміємо, що будь-який конфлікт буде катастрофічним для всіх сторін", - сказав він.

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