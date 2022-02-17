Словаччина передасть Україні системи розмінування і медичні матеріали на 1,7 млн євро
Четвер, 17 лютого 2022, 15:02
Словаччина надасть Україні дві системи розмінування Božena 5 та медичні матеріали на суму 1,7 мільйона євро.
Таке рішення ухвалив словацький уряд на засіданні 16 лютого, відповівши на український заклик про допомогу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slovak Spectator.
Словаччина зробить усі необхідні кроки, щоб допомогти українським громадянам очистити від мін "великі поля на території України", заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.
Міноборони Словаччини забезпечить доставку в Україну систем Božena 5 та медичних матеріалів у рамках гуманітарної допомоги. Доставка буде здійснюватися або безпосередньо відповідному одержувачу гуманітарної допомоги, або через механізми доставки гуманітарної допомоги, створені в Європейському Союзі або НАТО.
Прем'єр-міністр Едуард Хегер заявив, що разом із європейськими партнерами вони докладають усіх зусиль для деескалації конфлікту в Україні, для досягнення угоди та мирного врегулювання.
"Ми всі розуміємо, що будь-який конфлікт буде катастрофічним для всіх сторін", - сказав він.
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