Премьер Эстонии: единство ЕС раздражает Путина

Лидеры ЕС придерживались единого сценария по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, сорвав его попытки посеять раскол.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

В последние две недели президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились с Путиным в Москве, чтобы ослабить напряжение из-за массового наращивания Россией военных сил вдоль границы с Украиной.

Каллас заявила, что в любом случае "с нами консультировались до этих встреч и после".

"Россия была негативно удивлена, потому что, даже если они проводят отдельные встречи, даже за закрытыми дверями, темы разговора все равно те же", - сказала она.

Каллас высоко оценил координацию между европейскими странами, сказав, что Германия и Франция предложили союзникам из ЕС "возможность подчеркнуть проблемы и представить взгляд на то, как мы это видим".

"Я чувствую, что Макрон определенно прислушивается к этим вопросам, и каждый лидер, ездивший в Москву, придерживался той же линии", - сказала она.

Каллас возразила какие-либо предположения о том, что Шольц отклонился от общей линии во время недавней поездки в Киев, когда он сказал, что "вопрос украинского членства в альянсах практически не стоит на повестке дня".

"То, что все отмечали, а также канцлер Шольц – это то, что мы не отступаем от политики открытых дверей НАТО", – сказала она, имея в виду право любой страны присоединиться к альянсу.

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